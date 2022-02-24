Минобороны РФ: ВСУ массово покидает занимаемые позиции, бросая вооружение
В военном ведомстве подчеркнули, что всевозможные сообщения о потерях российской армии «является полным враньем».
Фото: ТАСС / Zuma\TASS
По данным разведки Минобороны РФ, военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) массово покидают ранее занимаемые ими позиции, а также бросают вооружение.
«Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются», — подчеркнули в оборонном ведомстве.
Кроме того, в заявлении еще раз обращается внимание на тот факт, что вооруженные силы (ВС) РФ не наносят ударов по украинским городам и их действия не угрожают мирному населению. Российскими военными строго выполняются поставленные задачи — высокоточным оружием вывести из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию ВСУ.
В военном ведомстве подчеркнули, что всевозможные сообщения о потерях российской армии «является полным враньем».
Как сообщал ранее 5-tv.ru, о начале спецоперации в Донбассе Владимир Путин объявил ранним утром 24 февраля.
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