Минобороны РФ: ВСУ массово покидает занимаемые позиции, бросая вооружение

По данным разведки Минобороны РФ, военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) массово покидают ранее занимаемые ими позиции, а также бросают вооружение.

«Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Кроме того, в заявлении еще раз обращается внимание на тот факт, что вооруженные силы (ВС) РФ не наносят ударов по украинским городам и их действия не угрожают мирному населению. Российскими военными строго выполняются поставленные задачи — высокоточным оружием вывести из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию ВСУ.

В военном ведомстве подчеркнули, что всевозможные сообщения о потерях российской армии «является полным враньем».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, о начале спецоперации в Донбассе Владимир Путин объявил ранним утром 24 февраля.