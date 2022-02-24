Корреспондент «Известий» об обстановке в районе Горловки и Авдеевки в Донбассе

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм Эксклюзив 1 205

Народная милиция ДНР ведет активный бой с ВСУ.

Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр; 5-tv.ru

Тема:
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Корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин приехал максимально близко к месту, где народная милиция ДНР ведет бой с ВСУ:

«По пути в Горловку остановились в месте, которое хорошо известно тем, кто все эти годы следил за новостями из ДНР. Одна из самых горячих точек региона. Там виден населенный пункт — это Авдеевка, которая долгое время и сейчас остается тоже под контролем украинской армии. Авдеевская промзона, так называемая, где все эти годы проходили серьезные боестолкновения. Слышны раскатистые гулкие разрывы. С той стороны видны даже столбы пыли, поднимающиеся от разрывов.

Гремит. Идут боестолкновения. Работает артиллерия. ДНР воюет».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, вооруженные силы России с утра 24 февраля приступили к проведению спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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