Перекрытый Киевом Северо-Крымский канал подготовят к приему воды из Днепра

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 001

Соответствующее распоряжение дал глава Крыма Сергей Аксенов.

Перекрытый Киевом Северо-Крымский канал подготовят к приему воды из Днепра

Фото: ТАСС / Павлишак Алексей

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Северо-Крымский канал, перекрытый Украиной в 2014 году, необходимо подготовить к приему воды из Днепра. Соответствующее поручение главы Крыма Сергея Аксенова было опубликовано в Telegram-канале.

«Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды», — сообщил Аксенов.

Ранее в этот же день глава полуострова заявил, что в приграничной зоне были слышны звуки разрывов. При этом он подчеркнул, что населению Крыма ничего не угрожает.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. После нескольких десятков обстрелов со стороны ВСУ руководство Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили массовую эвакуацию мирного населения, в первую очередь детей, женщин и пожилых людей на территорию России.

22 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. По данным ВЦИОМ, это решение поддержали 78% россиян. С просьбой о признании к Москве обратились главы республик после очередного обострения конфликта с Украиной.

Незамедлительно президент США Джо Байден заявил о подписании указа, вводящего новые санкции в отношении Москвы и ЛДНР.

Утром 24 февраля президент России сообщил о начале специальной операции в Донбассе, направленной на защиту жизни местных жителей.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, высокоточные средства поражения применяются только для выведения из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ. При этом гражданскому населению ничто не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Зеленский заявил о разрыве дипотношений с Россией.

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе
25 февр
СК РФ: не менее 14 снарядов выпустили по Ростовской области с Украины
25 февр
Какие российские регионы пострадали от обстрелов со стороны Украины 24 февраля
25 февр
Президент Украины Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации
25 февр
Путин разъяснил Макрону причины спецоперации России в Донбассе
24 февр
Джо Байден объявил о новых «мощных» санкциях в отношении России
24 февр
Что ждет российскую экономику в связи с военной операцией в Донбассе
24 февр
Журналисты «Известий» рассказали о происходящем на передовой в Донбассе
24 февр
Почему военная спецоперация России в Донбассе произошла именно сейчас
24 февр
Прошло успешно: в Минобороны РФ подвели итоги первого дня спецоперации в Донбассе
24 февр
ВСУ целенаправленно наносит удары по жилым кварталам
+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
86.93
6.51 97.77
6.89
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:10
Экс-избранница Тимати чуть не оказалась в рабстве: «Была собственностью!»
3:47
СК РФ: не менее 14 снарядов выпустили по Ростовской области с Украины
3:29
Великобритания объявила о намерении полностью разрушить экономику РФ
3:10
Выпадают волосы: Боня пожаловалась на болезнь, как у Волочковой
3:01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
2:51
Какие санкции Запад ввел против России после первого дня спецоперации в Донбассе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Муж Глюкозы впервые высказался о риске развода с певицей: «Есть такая опция»
Алексеев день: почему 25 февраля нельзя рассказывать сны
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год