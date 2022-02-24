Перекрытый Киевом Северо-Крымский канал подготовят к приему воды из Днепра
Соответствующее распоряжение дал глава Крыма Сергей Аксенов.
Фото: ТАСС / Павлишак Алексей
Северо-Крымский канал, перекрытый Украиной в 2014 году, необходимо подготовить к приему воды из Днепра. Соответствующее поручение главы Крыма Сергея Аксенова было опубликовано в Telegram-канале.
«Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды», — сообщил Аксенов.
Ранее в этот же день глава полуострова заявил, что в приграничной зоне были слышны звуки разрывов. При этом он подчеркнул, что населению Крыма ничего не угрожает.
Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. После нескольких десятков обстрелов со стороны ВСУ руководство Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили массовую эвакуацию мирного населения, в первую очередь детей, женщин и пожилых людей на территорию России.
22 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. По данным ВЦИОМ, это решение поддержали 78% россиян. С просьбой о признании к Москве обратились главы республик после очередного обострения конфликта с Украиной.
Незамедлительно президент США Джо Байден заявил о подписании указа, вводящего новые санкции в отношении Москвы и ЛДНР.
Утром 24 февраля президент России сообщил о начале специальной операции в Донбассе, направленной на защиту жизни местных жителей.
Как подчеркнули в Минобороны РФ, высокоточные средства поражения применяются только для выведения из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ. При этом гражданскому населению ничто не угрожает.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Зеленский заявил о разрыве дипотношений с Россией.
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