ФСБ РФ: два гражданских судна попали под ракетный обстрел ВСУ в Азовском море

Два гражданских судна попали под ракетный обстрел ВСУ в Азовском море. Об этом сообщает погрануправление ФСБ России.

«В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что огонь велся со стороны Мариуполя. На одном из грузовых кораблей вспыхнул пожар. Тяжелые ранения получил член команды. К настоящему моменту огонь на нефтетанкере SGV-Flot потушен. Пограничные службы выехали для эвакуации раненного. Корабли продолжают движение по маршруту.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.