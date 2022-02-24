ФСБ РФ: два гражданских судна попали под ракетный обстрел ВСУ в Азовском море

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 1 083

Отмечается, что огонь велся со стороны Мариуполя.

ФСБ РФ: два гражданских судна попали под ракетный обстрел ВСУ в Азовском море

Фото: wesselfinder.com / Cengiz Tokgöz

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Специальная военная операция России

Два гражданских судна попали под ракетный обстрел ВСУ в Азовском море. Об этом сообщает погрануправление ФСБ России.

«В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что огонь велся со стороны Мариуполя. На одном из грузовых кораблей вспыхнул пожар. Тяжелые ранения получил член команды. К настоящему моменту огонь на нефтетанкере SGV-Flot потушен. Пограничные службы выехали для эвакуации раненного. Корабли продолжают движение по маршруту.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

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