ФСБ: 42 украинских пограничника прибыли в Россию и заявили об отказе от службы

Десятки украинских пограничников покидают места несения службы и переходят на территорию России. Об этом говорится в распространенном сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Известно, что 26 военнослужащих ГПС Украины перешли российскую границу в Брянской области. Еще 16 в Крыму. Военные заявляют, что отказывают проходить службу на Украине.