ФСБ: 42 украинских пограничника прибыли в Россию и заявили об отказе от службы
Сообщается, что переход был произведен на границе в Крыму и Бранской области.
Фото: ТАСС / Матыцин Валерий
Десятки украинских пограничников покидают места несения службы и переходят на территорию России. Об этом говорится в распространенном сообщении ЦОС ФСБ РФ.
Известно, что 26 военнослужащих ГПС Украины перешли российскую границу в Брянской области. Еще 16 в Крыму. Военные заявляют, что отказывают проходить службу на Украине.
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