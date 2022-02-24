ФСБ: 42 украинских пограничника прибыли в Россию и заявили об отказе от службы

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 15 483

Сообщается, что переход был произведен на границе в Крыму и Бранской области.

ФСБ: 42 украинских пограничника прибыли в Россию и заявили об отказе от службы

Фото: ТАСС / Матыцин Валерий

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Десятки украинских пограничников покидают места несения службы и переходят на территорию России. Об этом говорится в распространенном сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Известно, что 26 военнослужащих ГПС Украины перешли российскую границу в Брянской области. Еще 16 в Крыму. Военные заявляют, что отказывают проходить службу на Украине.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

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