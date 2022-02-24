В ЛНР сообщили о расстреле пяти солдат ВСУ своими же военными

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 185

Украинское командование отдало приказ стрелять в спину собственным подчиненным в то время, когда они предприняли попытку добровольно перейти на сторону республики.

В ЛНР сообщили о расстреле пяти солдат ВСУ своими же военными

Фото: ТАСС / EDUARD KORNIYENKO

Тема:
Специальная военная операция России

Украинские военные расстреляли пять солдат ВСУ за попытку перейти на сторону Луганской народной республики. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в официальном Telegram-канале.

«В настоящее время тела погибших военнослужащих ВСУ находятся в межпозиционном пространстве, каратели из 30 бригады ведут огонь из стрелкового оружия, в любой подходящий момент мы готовы эвакуировать тела для дальнейшей передачи их родственникам и близким погибших», — рассказал Филипоненко.

По словам представителя НМ ЛНР, командование отдало приказ стрелять в спину собственным подчиненным в то время, когда они предприняли попытку добровольно перейти на сторону республики.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что десятки украинских пограничников покидают места несения службы и переходят на территорию России.

Как стало известно, 26 военнослужащих ГПС Украины перешли российскую границу в Брянской области и еще 16 человек в Крыму.

Специальная операция России в Донбассе началась утром 24 февраля. Ее целью является защита жизни местных жителей, которые на протяжении нескольких лет подвергались геноциду со стороны украинских властей.

По данным Минобороны РФ, военнослужащие пограничной службы Незалежной сопротивления российским подразделениям не оказали. Разведка сообщает, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.

В ведомстве также подчеркнули, что высокоточные средства поражения применяются только для выведения из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ. При этом гражданскому населению ничто не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что НАТО развертывает дополнительные оборонительные силы в восточной части альянса.

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