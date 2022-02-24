Полиция задержала 600 человек на незаконной акции в центре Москвы
В ГУ МВД сообщили, что правоохранительные органы предприняли все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности в столице.
Фото: ТАСС / Бобылев Сергей
Полиция задержала 600 человек на незаконной акции в центре Москвы. Об этом сообщили в ГУ МВД по столице.
«За различные нарушения общественного порядка задержаны 600 участников мероприятия, которые доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. В их отношении решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что задержания в центре Москвы полицейские проводили с коллегами из других ведомств. Таким образом правоохранители обеспечили правопорядок и безопасность в столице.
На несанкционированную акцию вышли люди, выступающие против военной спецоперации России в Донбассе. Ранее полиция Москвы предупреждала о недопустимости несогласованных мероприятий. Их потенциальным участникам и организаторам напоминали, что они будут привлечены к ответственности, предусмотренной российским законодательством.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, направленной на защиту жизни местных жителей. В Минобороны РФ подчеркнули, что она не несет угрозы гражданскому населению — высокоточные средства поражения применяются только для выведения из строя военной инфраструктуры и объектов.
Как сообщал 5-tv.ru, на встрече с бизнесом в тот же день глава российского государства подчеркнул, что России не оставили выбора, поэтому он принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе.
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