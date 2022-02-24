Полиция задержала 600 человек на незаконной акции в центре Москвы. Об этом сообщили в ГУ МВД по столице.

«За различные нарушения общественного порядка задержаны 600 участников мероприятия, которые доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. В их отношении решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что задержания в центре Москвы полицейские проводили с коллегами из других ведомств. Таким образом правоохранители обеспечили правопорядок и безопасность в столице.

На несанкционированную акцию вышли люди, выступающие против военной спецоперации России в Донбассе. Ранее полиция Москвы предупреждала о недопустимости несогласованных мероприятий. Их потенциальным участникам и организаторам напоминали, что они будут привлечены к ответственности, предусмотренной российским законодательством.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, направленной на защиту жизни местных жителей. В Минобороны РФ подчеркнули, что она не несет угрозы гражданскому населению — высокоточные средства поражения применяются только для выведения из строя военной инфраструктуры и объектов.

Как сообщал 5-tv.ru, на встрече с бизнесом в тот же день глава российского государства подчеркнул, что России не оставили выбора, поэтому он принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе.