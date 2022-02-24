Прошло успешно: в Минобороны РФ подвели итоги первого дня спецоперации в Донбассе
В Минобороны РФ подвели итоги первого дня спецоперации в Донбассе
Фото: ТАСС / Минобороны РФ
Российским военнослужащим удалось сбить по четыре самолета и беспилотника. Кроме того, уничтожены более 80 стратегических объектов военной инфраструктуры.
За первый день военной спецоперации в Донбассе российские военнослужащие вывели из строя 83 стратегических объекта военной инфраструктуры Незалежной, находящиеся на земле, а также сбили четыре самолета, вертолет и четыре БПЛА. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«С начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2 вооруженных сил Украины», — рассказал генерал-майор.
Он также отметил, что российские войска смогли разблокировать Северо-Крымский канал, восстановив подачу пресной воды в Крым. Все поставленные на день задачи успешно выполнены, подытожил Конашенков.
Отдельно Конашенков отметил, что силы Донецкой и Луганской народных республик смогли прорвать оборону ВСУ, продвинувшись на шесть-восемь километров в глубину при поддержке российской авиации и артиллерии.
О начале спецоперации в Донбассе президент РФ Владимир Путин объявил ранним утром 24 февраля. Главной ее целью является демилитаризация Украины. Это ответ Москвы на просьбы о помощи, поступившие от глав ДНР и ЛНР.
Российский лидер подчеркнул, что в планы Кремля не входит оккупация Украины. В МИД РФ также отметили, что спецоперация направлена на предотвращение глобальной войны.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как мировая общественность отреагировала на начало спецоперации в Донбассе.
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