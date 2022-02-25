Песков анонсировал ответные санкции после рестрикций Запада в адрес России
Уже второй пакет санкций был утвержден на экстренном саммите в Брюсселе накануне. В разработке — третий.
Фото: Администрация президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал ответные санкции после рестрикций Запада в адрес России. Об этом он заявил в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.
«Разумеется, ответные меры последуют. Закон взаимности здесь будет действовать», — подчеркнул спикер Кремля.
Песков добавил, что в ближайшее время введенные в адрес России рестрикции предстоит проанализировать, после чего можно будет сформулировать масштаб ответных мер.
«Мы будем действовать исходя из наших собственных интересов», — резюмировал он.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, накануне на экстренном саммите в Брюсселе был утвержден второй пакет санкций. Согласно итоговому документу он коснется финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, а также экспортного контроля, экспортного финансирования и визовой политики. В разработке — третий.
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