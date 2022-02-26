Зеленский согласился на переговоры с Путиным о прекращении огня и мире

Украина готова к переговорам о прекращении огня в Донбассе и мире. Сейчас ведутся консультации о времени и месте переговоров. Такое заявление в Facebook сделал пресс-секретарь президента Незалежной Сергей Никифоров.

«Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации», — сообщил он.

Перед этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила о просьбе Киева перенести решение вопроса о переговорах с 25 на 26 февраля. Дипломатическое ведомство России готово начать подготовку к диалогу в любое время.

О сомнениях Киева по поводу проведения переговоров в Минске ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Украина предложила в качестве площадки для разговора Варшаву, после чего прекратила выходить на контакт. Параллельно с этим в жилых кварталах Киева началось развертывание боевой техники ВСУ.

При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем разговоре с американским лидером Джо Байденом. Глава Незалежной поблагодарил президента США за поддержку, отметив, что они успели обсудить санкции, а также создание антивоенной коалиции.

Российские военные продолжают спецоперацию на территории Украины. Ее главная цель — демилитаризация и денацификация страны. О необходимости незамедлительных действий президент РФ Владимир Путин объявил ранним утром 24 февраля. Такое решение было принято после обращения глав Донецкой и Луганской народных республик за военной помощью к Москве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что журналист «Известий» объяснил необходимость взятия Чернобыльской АЭС под контроль РФ.