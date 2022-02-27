Восемь лет терпели, теперь давят: как войска ЛДНР продвигаются вглубь Украины

По последним данным российского Министерства обороны, к этому этапу операции выведено из строя: 821 объект военной инфраструктуры Украины: 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций. Десятки танков, установок залпового огня, военных автомашин.

Российские войска блокировали Чернигов, Сумы и Конотоп на восточном направлении. На южном вышли к Херсону, обеспечили контроль Северо-Крымского канала. Восьмилетняя водная блокада полуострова снята. И без боя, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь.

С запада блокирован Киев. Отрезана дорога на Львов, убежать туда националистам не получится. А это очень важно, потому что денацификация Украины — одна из главных задач спецоперации. Украинские военнослужащие сдаются, как мы видим, целыми подразделениями. Российское Минобороны подчеркивает — всех, кто сложит оружие, накормят и отпустят по домам. Из-за них настоящие бои идут на востоке Украины. Там, где сконцентрированы нацики, куда они стягивали свои силы, чтобы давить Донбасс. Но сейчас давят их.

«Подразделения Вооруженных сил Украины в боевых действиях преимущественно не участвуют. Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов. Националисты выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих. А в случае принятия командирами подразделений ВСУ решений об отходе с занимаемых рубежей действуют в качестве заградительных отрядов», — доложил представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Подразделения Луганской народной республики продвинулись на 30 километров. Войска Донецкой народной республики в направлении Волновахи продвинулась на 15 километров. Почему так медленно — потому что там строили мощный укрепрайон, туда присылали лучшие части. Но для жителей ЛНР и ДНР, которые уже обрели независимость, это дело чести — разбить тех, кто восемь лет их обстреливал, и выйти к историческим границам областей, какими они были в 2014-м году. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Семена Еремина.

Зимняя резина по мокрому асфальту гудит. Надо держать скорость. Участок трассы Донецк-Горловка в районе Ясиноватой простреливается с украинских позиций. На ходу получаем свежие сводки — с новыми адресами попаданий. И в их числе оказывается школа.

Эта трагедия в центре густонаселенного района Горловки — из особенных. Говоря о таких, не выбирают слов. И не надо быть юристом, чтобы определить случившееся как военное преступление.

Поток осколков пришелся как раз на кабинет заместителя директора по воспитательной работе. Вот, пожалуйста, прошитые насквозь стены. И внутри там погибли люди — два учителя. Вот их тела до сих пор остаются здесь. Должны отработать криминалисты.

Уже неделю, как занятия здесь отменены — решение было принято, когда началась эвакуация населения прифронтовых территорий в Россию. Не будь ее, случившееся могло обернуться настоящим кошмаром. Горловку трое последних суток утюжат почти без перерывов. За период обострения ситуации только в ДНР девять погибших гражданских.

В дороге застает отдаленный грохот. Он быстро стихает, но благодаря этой паузе в движении на параллельной улице замечаем вот этот фонтан. Свежая воронка от снаряда и пробитый осколками водопровод Северский Донец — Донбасс. Магистраль питает всю населенные пункты региона, включая те, которые еще контролирует Киев. Гражданская инфраструктура сильно страдает.

«У нас в течение этих суток были перебиты 11 линий электропередач. Сейчас осталось сделать две, но они находятся на линии боевого соприкосновения, и ремонтники выехать туда не могут. В связи с чем без электроснабжения стояло 15 тысяч абонентов. У нас разбиты четыре газопровода были. Сейчас доделывается газопровод на Гагарина», — рассказал глава администрации Горловки Иван Приходько.

Это продолжается даже сейчас, когда, казалось бы, в открытом полномасштабном противостоянии украинцам надо применять свои орудия против идущих на них бойцов ДНР. Впрочем, военная этика никогда не была их отличительной чертой. Как и способность соблюдать договоренности — трофеи луганских бойцов тому очередное подтверждение. Вот это шведская ракета «ЭнЛоу».

«Эта ракета не стреляная. В заводском виде. Хочу отметить, что данная ракета поставлялась в рамках помощи для обороны, то есть как вооружение оборонительное. И даже по калибру на момент поставки она нарушила Минские соглашения. Калибр ракеты 102 миллиметра, калибр самой установки — 105», — рассказал представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Этот современный противотанковый комплекс изъяли, уничтожив его оператора. В районе освобожденного из-под украинского контроля села Лопаскино, недалеко от Луганска. Вся линия соприкосновения в огне. Луганчане на разных участках продвинулись вперед прилично — больше десяти километров. Форсировали реку Северский Донец.

Теперь нужно закрепиться и подготовить плацдарм для развития наступления! Подразделениям Народной милиции надо сохранять динамику наступления. Моральный дух высок как никогда. После признания республик Россией, говорят, буквально открылось второе дыхание. И в последние — самые сложные — дни, это дыхание только крепчало. Особенно, когда украинские солдаты начали сдаваться в плен.

Белый флаг вместо желто-блакитного — лучшее разрешение проблемы спорных территорий. Сложить оружие — и свобода гарантирована. Лишь одна маленькая формальность — обязательство больше не участвовать в боевых действиях против России и обеих республик. А еще дают связаться с родными на Украине — немного снять беспокойство о них.

Многие сложившие оружие украинцы скрывают лица перед камерами. Им не мешают. Это из-за переживаний, что решение сдаться может обернуться давлением на их семьи.

«Либо мы остаемся жить, либо мы умираем. Потому что силы превосходили намного. По технике и вооружению. Российские военные сделали несколько предупредительных выстрелов вверх, чтобы мы поняли, кто есть кто. Ну и решение было принято мгновенно», — объяснил замполит подразделения ВСУ Дмитрий.

Дмитрий — командир этой группы. Теперь он знает, что лояльное отношение к разоружающимся обычным украинским солдатам — это приказ, принципиальная позиция союза Москвы, Донецка и Луганска. Но сейчас линия соприкосновения — сплошной театр боевых действий. В деле все калибры, по Донецку даже был нанесен удар мощной ракетой.

Предприятие требует серьезного ремонта, но его восстановят быстро. Делать это дончане научились. Тыл будет работать и ждать хороших новостей с передовой.

Взламывать укрепления, выстроенные украинскими вооруженными силами за несколько последних лет не просто. Но бойцы двух республик — наступают по всем направлениям при российской огневой поддержке. Цель — поставить окончательную точку в этой долгой кровопролитной войне.