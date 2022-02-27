В странах Европы прошли акции в поддержку РФ в борьбе с неонацизмом на Украине

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Собравшиеся на митинги в Италии выступили с требованиями остановить действия НАТО на востоке и поддержали борьбу Донбасса за независимость.

Фото, видео: РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

В ряде стран Европы прошли акции в поддержку России в борьбе с неонацизмом на Украине. В Белграде состоялся автопробег, в котором приняли участие сотни жителей столицы Сербии. На машинах развевались флаги России, Белоруссии, ДНР и Сербии. В цвета российского триколора окрасилась телебашня Белграда. Еще более масштабная акция поддержки пройдет в Сербии 4 марта.

Протестовали против неонацизма и в Италии. Собравшиеся выступили с требованиями остановить действия НАТО на востоке и поддержали борьбу Донбасса за независимость.

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