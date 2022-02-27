Причина смерти звезды «Улиц разбитых фонарей» Бориса Соколова: «Отказали руки, ноги»

Заслуженная артистка России Нелли Попова назвала причину смерти звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Бориса Соколова. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru, ссылаясь на достоверные источники, она рассказала, что перед трагедией у актера обнаружили коронавирус. Инфекция ослабила и без того подорванный хроническими болезнями организм мужчины.

«Он в последнее время жил в больнице. Я знаю, что у него отказали руки, ноги. В общем, у него были сиделки, которые за ним ухаживали. Мне сказали в театре, что ко всему прочему еще и COVID. Он действительно долго страдал, но тем не менее никогда не терял чувство юмора», — подчеркнула Попова.

Печальная новость о скоропостижной кончине народного артиста РФ Бориса Соколова пришла утром 27 февраля. Известному актеру было 77 лет. Дата и место прощания пока не сообщаются.

Отечественному зрителю Борис Михайлович запомнился по роли адвоката Вадима Семеновича Свиристельского в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей». Однако в основном он строил карьеру на театральной сцене. Соколов играл в таких постановках, как «Кин IV», «Возвращение к жизни», «Генерал Серпилин», «Приглашение в замок», «Святая святых», «Прощай, клоун!» «Дни Турбиных», «Французские штучки», «Полоумный Журден» и многих других.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти выдающегося российского актера Бориса Невзорова.