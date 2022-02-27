Украинская делегация выехала в Гомель на переговоры с российской стороной. Об этом заявил помощник российского президента Владимир Мединский.

«Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области, делегация России едет туда. Каждый час для нас — это спасенная жизнь. Москва готова проводить переговоры с Киевом в любое время суток с целью достижения мира», — отметил Владимир Мединский.

При этом ранее днем 27 февраля глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители РФ готовы ждать подтверждения от Украины о переговорах в Гомеле до 15:00.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский заявил, что отказывается от проведения диалога в Белоруссии. По его словам, делегация из Киева не приедет в Гомель, поскольку власти Белоруссии оказывают помощь российской вооруженным силам.

«Варшава, Стамбул, Баку — эти города мы предложили России для ведения переговоров. Да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину», — говорил Владимир Зеленский.

В то же время известно, что для переговоров с украинской стороной в Белоруссию приехали представители МИД РФ, Минобороны и других ведомств, включая Администрацию президента. Главой делегации был назначен помощник президента России Владимир Мединский.

«Мы за мир, в случае отказа от переговоров, вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне. Но мы здесь до 15 часов по местному времени. Ждем ответа украинской стороны», — заключил Мединский.

Теперь, судя по всему, представители украинской стороны все же решились поехать в Белоруссию, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Обстоятельства выясняются.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса от украинских агрессоров. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. По данным ВЦИОМ, это решение поддерживает каждый третий опрошенный россиянин.

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