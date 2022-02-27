Не суйтесь! Что означает перевод сил сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства
Военный аналитик Сивков объяснил значение приказа Путина о переводе сил сдерживания в особый режим
Фото, видео: ТАСС / Невар Виталий; РИА Новости / Александр Натрускин 5-tv.ru
Спецоперация российских войск по защите Донбасса, начатая 24 февраля, продолжается. В Минобороны РФ подчеркнули, что целью ракетных ударов являются исключительно объекты военной инфраструктуры.
Президент РФ Владимир Путин приказал начальнику Генштаба Валерию Герасимову и министру обороны страны Сергею Шойгу перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Военный аналитик Константин Сивков в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал о значении этого особого режима и с какой целью он был принят.
«Это означает военным языком повышенную степень готовности. Там их несколько этих повышенных степеней готовности, которая введена — сказать не могу, но это совершенно четко означает, что это акция, направленная на предупреждение Запада», — пояснил эксперт.
Доктор военных наук подчеркнул, что этот приказ со стороны российского лидера не должен ввергать в панику — он носит предупреждающий характер.
«Просто мы предупредили — не суйтесь», — подытожил он.
На встрече с главой Минобороны РФ и начальником Генштаба России президент отметил, что недружественные действия Запада в экономическом секторе, а также агрессивные высказывания в адрес РФ со стороны высших должностных лиц НАТО. В частности речь идет о словах минобороны Великобритании о том, что РФ находится на грани военного конфликта с НАТО.
Обострение ситуации в Донбассе началось 17 февраля. Тогда после обстрелов была объявлена эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик в Россию. А 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации российских войск на территории Украины.
По данным военного ведомства РФ, целями являются исключительно объекты военной инфраструктуры. Гражданскому населению страны ничто не угрожает.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что российская делегация выехала на переговоры с представителями Украины в Гомель.
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