Сильнейший шторм обрушился на Москву накануне. В городе прошел мощный ливень с грозой и ураганным ветром.

Буквально за несколько минут ясное небо над городом превратилось в одну большую тучу, а на улицах стало темно как будто все происходило поздней ночью.

Десять человек пострадали, их госпитализировали с травмами. Один — погиб, дерево упало прямо на мужчину, шансов выжить у него не было. Жуткие кадры попали на камеру видеонаблюдения. Сильный ветер сносил кровлю домов, валил ограждения и сметал все на своем пути.

Городские службы предпринимают все необходимые меры по устранению последствий урагана. По данным метеорологов, грозы и раскаты грома в небе над столицей будут видны и слышны еще несколько ночей.