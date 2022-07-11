Грозы и раскаты грома в Москве будет слышно еще несколько ночей
Из-за обрушившегося на столицу сильнейшего шторма погиб один человек, еще десять пострадали. Сейчас коммунальщики спешно устраняют последствия урагана.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Сильнейший шторм обрушился на Москву накануне. В городе прошел мощный ливень с грозой и ураганным ветром.
Буквально за несколько минут ясное небо над городом превратилось в одну большую тучу, а на улицах стало темно как будто все происходило поздней ночью.
Десять человек пострадали, их госпитализировали с травмами. Один — погиб, дерево упало прямо на мужчину, шансов выжить у него не было. Жуткие кадры попали на камеру видеонаблюдения. Сильный ветер сносил кровлю домов, валил ограждения и сметал все на своем пути.
Городские службы предпринимают все необходимые меры по устранению последствий урагана. По данным метеорологов, грозы и раскаты грома в небе над столицей будут видны и слышны еще несколько ночей.
- 10 июл
- Танцы под дождем и поваленные деревья: ураган в Москве удивил разнообразием событий
- 7 июл
- Могут ли в российских регионах появиться пустыни?
- 7 июл
- Град, ураган и летающие крыши: Москва пережила «ливень года»
- 7 июл
- Вильфанд: в России введены новые климатические нормы
- 7 июл
- Вильфанд: бархатный сезон на российских курортах продлится дольше обычного
- 7 июл
- Готовим купальники или зонты? Пресс-конференция Гидрометцентра РФ — прямая трансляции
- 7 июл
- Терапевт рассказала, как пережить резкую перемену погоды
- 30 июн
- Москвичам пообещали жаркий и засушливый июль
- 28 июн
- Нет кондиционера? Как охладить помещение при аномальной жаре
- 28 июн
- Москвичи и петербуржцы не нашли оригинальных способов спастись от адской жары
Читайте также
40%
0.03 61.81
-0.24
Нашли ошибку?