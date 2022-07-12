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Григорий Лепс высказался о своем уходе со сцены: «Ни с кем не прощаюсь»

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 546

Григорий Лепс отказался заканчивать музыкальную карьеру до самой смерти

Григорий Лепс высказался о своем уходе со сцены: «Ни с кем не прощаюсь»

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

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Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» в преддверии юбилея назвал 60-летний возраст «довольно интересным».

Певец Григорий Лепс в преддверии своего 60-летия рассказал поклонникам, когда планирует закончить свою музыкальную карьеру. Заявление он сделал на творческой встрече, приуроченной к предстоящему 16 июля юбилею.

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» отметил, что 60 лет — «довольно интересный возраст». Однако это не повод прекращать творческую деятельность.

«Останавливаться не буду ни под каким соусом, в любом случае буду работать над собой. Произведения новые все равно появятся, даже если перестану работать на больших площадках или вообще перестану заниматься музыкой как таковой», — рассказал артист.

Лепс подчеркнул, что продолжит свою творческую карьеру. Также он выразил надежду, что его голосовые связки еще много лет будут в нормальном состоянии.

«Я пока ни с кем не прощаюсь, а попрощаюсь только тогда, когда меня вынесут вперед ногами», — пообещал артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Григорий Лепс задумался о покупке прав для своего продюсерского центра на песни из репертуара покойного певца Юрия Шатунова.

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