Онемели ноги и руки: Катя Голышева попала в реанимацию после удара молнии

Врачи поместили знаменитость в палату интенсивной терапии. Близким сообщили, что она находится в тяжелом состоянии.

Блогер Катя Голышева попала в реанимацию из-за удара молнии. Об этом девушка рассказала в социальных сетях.

По ее словам, молния ударила около ее дома в день разгула стихии в столице. В этот момент она сидела в телефоне, который был на зарядке.

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«И меня как ударило током! Онемели ноги, онемели руки, пропал слух, спустя некоторое время заболело сердце, и стало трудно дышать», — описала свое состояние Голышева.

К счастью, в момент происшествия рядом с ней находились близкие, которые вызвали скорую. Медики увезли девушку в больницу. Врачи положили пациентку в палату интенсивной терапии. Блогер рассказала, что ей не разрешали вставать и забрали телефон, а близким сказали, что она находится в тяжелом состоянии.

Сейчас Катю Голышеву перевели в общую палату. Она чувствует себя нормально, но до полного выздоровления еще далеко.

Катя Голышева достаточно популярна в соцсетях. На ее аккаунты подписаны более пяти миллионов человек. Она снимает забавные ролики и рекламирует одежду.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Инна Чурикова попала в больницу.

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