В запорожской ВГА сообщили о попытке наступления ВСУ в регионе

ВСУ попытались начать наступление в Запорожской области

Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak

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Украинские боевики в последнее время активизировались на запорожском направлении. Однако все потуги националистов натыкаются на жесткий отпор.

Боевики ВСУ попытались начать наступление в Запорожской области. Украинским военным дали жесткий отпор. Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, украинские военные в последнее время активизировались на запорожском направлении.

«Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов, была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области. Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать», — сказал Рогов.

Он добавил, что сам город Запорожье сейчас контролируется киевским режимом, но в его освобождении нет сомнений. По словам чиновника, жители Запорожья ждут освобождения, но боятся высказывать свою позицию из-за террора националистов.

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Как ранее писал 5-tv.ru, ООН выступила против обстрелов гражданской инфраструктуры на Украине. Таким образом организация ответила на вопрос об ударе ВСУ по центру Новой Каховки.

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