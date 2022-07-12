Температура воздуха бьет рекорды. Правительство готовится в третий раз за всю историю ввести четвертый уровень опасности.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ricardo Rubio; 5-tv.ru

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Погода

Великобритания в шаге от чрезвычайной ситуации из-за небывалой жары. Температура поднялась выше плюс тридцати, а к концу недели синоптики обещают и рекордные сорок. В правительстве готовятся объявить четвертый уровень погодной опасности.

К такой мере власти прибегали всего дважды за всю историю. Экстремальная жара может нарушить железнодорожное и авиасообщение. Под угрозой и работа атомных электростанций. В графстве Северный Йоркшир горят поля пшеницы, местных жителей предупредили о возможной эвакуации.

«Есть предположение, что температура будет только подниматься, и в таком случае мы бы назвали ситуацию беспрецедентной. Я бы сказал, что мы никогда раньше не видели таких температур», — признается метеоролог Эйдан Макгиверн.

А в Испании температура уже превысила 40 градусов. Причиной этого стал атмосферный фронт, пришедший с севера Африки. Местные власти объявили о красном, высшем уровне погодной опасности. Спасатели предупреждают: если в ближайшее время ситуация не изменится, лесные пожары могут охватить значительную часть страны.

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