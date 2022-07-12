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Полянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине «обезоружило» Запад

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 2 216

Россия созвала встречу во всемирной организации, чтобы показать миру современное состояние распространения неонацизма на Украине и объяснить его источники.

Полянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине «обезоружило» Запад

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar

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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что неформальное заседание Совета безопасности ООН, которое было посвящено борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у представителей западных стран.

«Наши западные коллеги абсолютно были безоружны и ничего, кроме осуждения специальной военной операции и действий на Украине, в общем-то, сказать не могли. Потому что факты, которые мы приводили, в том числе с помощью видеоматериалов и фотоматериалов, которые в Совбезе на формальных заседаниях обычно не показывают, эти материалы были очень убедительными, и сложно было как-то оппонировать нам», — сказал дипломат.

Дмитрий Полянский добавил, что российская сторона созвала встречу, чтобы показать миру современное состояние нацизма на Украине и объяснить, откуда он взялся.

Неформальное заседание Совбеза ООН состоялось 11 июля. Оно прошло по «формуле Аррии», согласно которой предусматривается откровенный обмен мнениями и гибкие процедурные рамки. Решение об участии в таких встречах члены Совбеза принимают самостоятельно.

Как ранее писал 5-tv.ru, ООН выступила против обстрелов гражданской инфраструктуры на Украине.

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