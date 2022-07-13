В сочинском Дагомысе девушку унесло в море из-за шторма

Девушку унесло в море во время сильного шторма. Момент случившегося запечатлели очевидцы. Инцидент произошел в сочинском Дагомысе. Невнимательная отдыхающая решила пройтись по полузапруде. Сильный ветер и волнующееся море не смутили ее.

Из-за скользкого пола дама не удержала равновесия и полетела прямиком в воду. Когда несчастная оказалась в море, ее сразу начало уносить течением. Спасатель поспешил ей на помощь, но не успел.

На видео видно, как женщина за долю секунды оказывается в воде. Ее жизнь все-таки удалось спасти, это сделали очевидцы. Именно они помогли ей выбраться на берег, пишет Telegram-канал URA.RU.

Сочинской любительнице прогуляться в шторм очень повезло, что поблизости не было акул, как, например, в египетской Хургаде. Там на 68-летнюю туристку не раздумывая напала эта хищная рыба и оторвала ей ногу и руку. Ранее 5-tv.ru показал кадры с места события.