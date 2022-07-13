Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В сочинском Дагомысе девушку унесло в море из-за шторма

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 595

Она решила погулять по полузапруде, однако поскользнулась из-за скользкого пола. Тело полетело прямиком вниз.

В сочинском Дагомысе девушку унесло в море из-за шторма

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Погода

Девушку унесло в море во время сильного шторма. Момент случившегося запечатлели очевидцы. Инцидент произошел в сочинском Дагомысе. Невнимательная отдыхающая решила пройтись по полузапруде. Сильный ветер и волнующееся море не смутили ее.

Из-за скользкого пола дама не удержала равновесия и полетела прямиком в воду. Когда несчастная оказалась в море, ее сразу начало уносить течением. Спасатель поспешил ей на помощь, но не успел.

На видео видно, как женщина за долю секунды оказывается в воде. Ее жизнь все-таки удалось спасти, это сделали очевидцы. Именно они помогли ей выбраться на берег, пишет Telegram-канал URA.RU.

Сочинской любительнице прогуляться в шторм очень повезло, что поблизости не было акул, как, например, в египетской Хургаде. Там на 68-летнюю туристку не раздумывая напала эта хищная рыба и оторвала ей ногу и руку. Ранее 5-tv.ru показал кадры с места события.

Тема:
Погода
12 июл
Из-за жары в Европе под угрозой авиасообщение и работа электростанций
12 июл
Град с голубиное яйцо и ливни: циклон «Зельда» терроризирует Петербург
12 июл
Неделя дождей в Петербурге началась с мощного ливня
12 июл
Онемели ноги и руки: Катя Голышева попала в реанимацию после удара молнии
11 июл
Грозы и раскаты грома в Москве будет слышно еще несколько ночей
10 июл
Танцы под дождем и поваленные деревья: ураган в Москве удивил разнообразием событий
7 июл
Могут ли в российских регионах появиться пустыни?
7 июл
Град, ураган и летающие крыши: Москва пережила «ливень года»
7 июл
Вильфанд: в России введены новые климатические нормы
7 июл
Вильфанд: бархатный сезон на российских курортах продлится дольше обычного
+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
58.53
-0.32 58.90
0.14
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 14 июля

Последние новости

8:18
Засекреченная встреча: о чем договорились РФ, Турция, Украина и ООН в Стамбуле
8:07
В офисе Зеленского признали превосходство ВС РФ над ВСУ и объяснили его причину
7:59
Дана Гурцкая назвала рождение незрячего ребенка трагедией
7:44
Диетолог рассказала, как побороть зависимость от фастфуда
7:32
Элджей обвинил жениха Манижи в плагиате из-за клипа для Карди Би
7:25
США отказались усилить контроль за посылаемым Украине оружием, а им уже торгуют в Албании

Сейчас читают

Иммунолог Болибок раскрыл, как поведет себя оспа обезьян в России
"Забирают много сил": сделано заявление о тайно родившей Шараповой
Стало известно о главном страхе главы МИД Германии перед Лавровым
Трудности перевоза: Как не потерять деньги при покупке авто в Европе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год