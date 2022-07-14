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На кладбище как на праздник: фанаты повеселились на могиле Шатунова

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 3 172

Поклонники Шатунова спели на его могиле и полежали на венках

На кладбище как на праздник: фанаты повеселились на могиле Шатунова

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Умер Юра Шатунов

Кто-то включает здесь музыку, а кто-то бросается на крест.

Фанаты Юрия Шатунова никак не могут смириться с его кончиной. И даже на кладбище не дают ему покоя. Приходят сюда толпами и включают музыку, и конечно, его же песни. Из-за шумихи руководство погоста организовало напротив могилы артиста пост охраны. Дежурство здесь организовано с девяти утра до семи вечера. Однако поклонников звезды «Ласкового мая» и это не смущает.

«Народ валит и валит, — поделился с „Экспресс газетой“ охранник, который в момент нашего визита нес вахту. — Небольшими группами, но стекаются с утра и до закрытия. Некоторые искренне плачут, даже рыдают навзрыд. Песни Шатунова поют, включают их на телефоне. Я попросил выключить. Все-таки здесь кладбище, а не дискотека», — цитирует «Экспресс Газета» охранника кладбища.

Но и такими выходками не ограничиваются фанаты. Некоторые из них, по словам собеседника издания, даже умудряются забирать с могилы артиста игрушки и письма, которые в свою очередь приносят другие поклонники. А есть и те, кто на крест бросаются и на венки ложатся — настолько сильна народная любовь к певцу.

Юрий Шатунов скончался 23 июня от сердечного приступа. Прах звезды, по его желанию, частично развеяли в Германии и частично захоронили в Москве, на Троекуровском кладбище. Примерно через год семья артиста планирует установить на его могиле памятник и даже объявила конкурс на лучший эскиз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналист Отар Кушанашвили присоединился к обвинениям в адрес продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина.

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