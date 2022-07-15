Черноморская инициатива: Россия представила предложения по вывозу сельхозпродукции с Украины

Представленный РФ проект исключает использование Западом логистических цепочек для поставок вооружения Киеву.

Россия представила проект обеспечения перевозок сельхозпродукции, продовольствия из портов Украины. Соответствующая инициатива обсуждалась в рамках четырехсторонних консультаций в Стамбуле при участии делегаций РФ, Турции, ООН и Украины, рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключающие использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций», — отметил генерал-лейтенант.

По его словам, предложения российской делегации получили поддержку у участников встречи. Работа над созданием итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена уже в ближайшее время, подытожил Конашенков.

До этого глава Минобороны Турции Хулуси Акар отметил, что делегации продолжат обсуждение «зернового вопроса» уже на следующей неделе. Они планируют еще раз рассмотреть все детали, а также подписать необходимые для претворения проекта в жизнь документы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Стамбуле создадут координационный центр по вывозу зерна с Украины.