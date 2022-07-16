Вучич в ответ на угрозы киевского депутата пожелал «всего наилучшего»

Президент Сербии Александр Вучич после угроз киевского депутата пожелал ему и всей Украине «всего наилучшего». Об этом он сообщил на встрече по случаю возобновленного рейса Пекин-Белград.

«Украина защищается, и я желаю Украине и украинскому народу всего наилучшего. Что касается мести хорватов — пусть делают свою работу», — высказался сербский лидер.

Накануне Александр Вучич заявил, что если лидеры европейских держав не прислушаются к президенту России Владимиру Путину по ситуации на Украине, то «в мире начнется ад».

Агрессивно ответить на слова Вучича поспешил депутата верховной рады Алексей Гончаренко. Он написал в своем личном блоге, что Киев отомстит Вучичу за его слова о специальной военной операции и «перевоспитает» президента и его народ. Позднее в администрации Александра Вучича ответили, что бояться слов киевского политика не стоит и «в Сербии вообще таких придурков не замечают».

Ранее 5-tv.ru приводил заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что антироссийскими санкциями Европа «выстрелила себе в легкие».