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Вучич в ответ на угрозы киевского депутата пожелал «всего наилучшего»

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 32

Сербского лидера позабавили возгласы украинца о «перевоспитании» и мести.

Вучич в ответ на угрозы киевского депутата пожелал «всего наилучшего»

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

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Президент Сербии Александр Вучич после угроз киевского депутата пожелал ему и всей Украине «всего наилучшего». Об этом он сообщил на встрече по случаю возобновленного рейса Пекин-Белград.

«Украина защищается, и я желаю Украине и украинскому народу всего наилучшего. Что касается мести хорватов — пусть делают свою работу», — высказался сербский лидер.

Накануне Александр Вучич заявил, что если лидеры европейских держав не прислушаются к президенту России Владимиру Путину по ситуации на Украине, то «в мире начнется ад».

Агрессивно ответить на слова Вучича поспешил депутата верховной рады Алексей Гончаренко. Он написал в своем личном блоге, что Киев отомстит Вучичу за его слова о специальной военной операции и «перевоспитает» президента и его народ. Позднее в администрации Александра Вучича ответили, что бояться слов киевского политика не стоит и «в Сербии вообще таких придурков не замечают».

Ранее 5-tv.ru приводил заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что антироссийскими санкциями Европа «выстрелила себе в легкие».

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