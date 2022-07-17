Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Преемник Марка Захарова о его наследии: «Это не какие-то бронзовые регалии»

|
Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Преемник Марка Захарова режиссер Франдетти поделился планами на будущее

Преемник Марка Захарова о его наследии: «Это не какие-то бронзовые регалии»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Франдетти признался, что предложение стать главным режиссером «Ленкома» он принял, не раздумывая.

Алексей Франдетти, ставший преемником Марка Захарова на посту главного режиссера «Ленкома», поделился своими впечатлениями от оставленного ему наследия. В беседе с «Мослентой» театральный деятель признался, что согласился на предложение, не раздумывая.

«Для меня это большое счастье и невероятная неожиданность! Помимо прочего, это предложение стало для меня еще и большим вызовом, — отметил Франдетти. — Я прихожу на место человека, фанатом которого я всегда был, есть и останусь. Наследие Захарова — это не какие-то бронзовые регалии, а очень крутые, качественные и смелые спектакли».

Он также отметил, что стал не худруком, а именном главным режиссером. Франдетти занимается исключительно творчеством, ему не дали административную нагрузку.

По мнению 38-летнего режиссера, некоторые полагают, что он слишком молод для такой должности. Однако он уверен, что в данном случае его возраст — преимущество, поскольку у него достаточно энергии и сил для воплощения самых смелых идей.

«Легендарный „Ленком“ создавался молодыми для молодых. Это очень важно!» — подчеркнул Франдетти.

Легендарный главный режиссер «Ленкома» Марк Захаров умер три года назад. Однако только сейчас решилась судьба его освободившегося поста. Франдетти отметил, что с его приходом, очевидно, появятся новые спектакли. Режиссер планирует поставить что-то музыкальное.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актеры «Ленкома» возмутились поведением Захаровой и защитили Варшавера.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 16 июля

Последние новости

2:40
В Китае назвали Запад «узколобым» после заявлений о противостоянии с БРИКС
2:20
Идеальная пара: Чадов поделился редким фото с возлюбленной
1:55
«Останется у разбитого корыта»: Веру Брежневу ждет расплата за разрушенный брак Меладзе
1:35
Преемник Марка Захарова о его наследии: «Это не какие-то бронзовые регалии»
1:19
ERТ: на востоке Греции упал грузовой самолет украинской авиакомпании
0:44
Юрий Антонов о скончавшемся участнике рок-группы «Аракс» Голутвине: «Гитарист от бога»

Сейчас читают

Захарова честно ответила себе на вопрос после фото адмирала-трансгендера в США
Ненавидел людей: коллега Анатолия Белого рассказал о его последних днях в МХТ
Шахназаров назвал сектантом бежавшего из России «стиснув зубы» актера Белого
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год