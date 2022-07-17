Преемник Марка Захарова о его наследии: «Это не какие-то бронзовые регалии»

Франдетти признался, что предложение стать главным режиссером «Ленкома» он принял, не раздумывая.

Алексей Франдетти, ставший преемником Марка Захарова на посту главного режиссера «Ленкома», поделился своими впечатлениями от оставленного ему наследия. В беседе с «Мослентой» театральный деятель признался, что согласился на предложение, не раздумывая.

«Для меня это большое счастье и невероятная неожиданность! Помимо прочего, это предложение стало для меня еще и большим вызовом, — отметил Франдетти. — Я прихожу на место человека, фанатом которого я всегда был, есть и останусь. Наследие Захарова — это не какие-то бронзовые регалии, а очень крутые, качественные и смелые спектакли».

Он также отметил, что стал не худруком, а именном главным режиссером. Франдетти занимается исключительно творчеством, ему не дали административную нагрузку.

По мнению 38-летнего режиссера, некоторые полагают, что он слишком молод для такой должности. Однако он уверен, что в данном случае его возраст — преимущество, поскольку у него достаточно энергии и сил для воплощения самых смелых идей.

«Легендарный „Ленком“ создавался молодыми для молодых. Это очень важно!» — подчеркнул Франдетти.

Легендарный главный режиссер «Ленкома» Марк Захаров умер три года назад. Однако только сейчас решилась судьба его освободившегося поста. Франдетти отметил, что с его приходом, очевидно, появятся новые спектакли. Режиссер планирует поставить что-то музыкальное.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актеры «Ленкома» возмутились поведением Захаровой и защитили Варшавера.