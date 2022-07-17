Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Губерниев о трагической гибели Малиновского: «Он грезил небом, небо его и забрало»

|
Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 269

Дмитрий Губерниев назвал большой потерей гибель биатлониста Малиновского

Фото, видео: Instagram* / malinovskii__igor; www.globallookpress.com / Nikolay Titov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Вертолет, которым управлял молодой биатлонист, потерпел крушение рядом с вулканом Узон на Камчатке.

Дмитрий Губерниев выразил свою скорбь в связи с трагической гибелью 25-летнего биатлониста Игоря Малиновского. Спортсмен находился за штурвалом вертолета, потерпевшего крушение на Камчатке. В результате падения воздушного судна никто из находившихся на борту не выжил.

«Я очень любил этого парня, мы общались, я следил за его успехами. Он блеснул как юниор. К сожалению, по состоянию здоровья фактически он закончил с большим спортом. Но он мог летать, он грезил небом, прекрасно учился, — поделился Губерниев. — Он был очень умный, мудрый не по годам, с красивой улыбкой, с открытыми глазами. Он хотел летать, он грезил небом, небо его и забрало».

Спортивный комментатор отметил, что гибель Малиновского — большая потеря. Губерниев скорбит вместе с близкими, друзьями и поклонниками спортсмена.

Малиновский летел на вертолете Robinson с двумя пассажирами на борту — бывшим топ-менеджером «Эльдорадо» и ЦУМ Зоей Кагородовой и директором по развитию цифрового канала Tele2 Сергеем Колесником. Они, к сожалению, тоже не выжили.

О пропаже воздушного судна на Камчатке стало известно 16 июля. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело. Позднее, 17 июля, спасатели обнаружили вертолет недалеко от вулкана Узон. Останки пассажиров нашли рядом с обгоревшей машиной.

Игорь Малиновский — неоднократный чемпион мира и Европы по биатлону среди юниоров. Спортсмен давно увлекался авиацией и в итоге прошел обучение, получив лицензию пилота вертолета Ми-8.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что опубликовано первое видео с места крушения вертолета на Камчатке.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 17 июля

Последние новости

18:01
«Только мычала»: Борисова вспомнила о «голой» фотосессии под наркотиками
17:51
Губерниев о трагической гибели Малиновского: «Он грезил небом, небо его и забрало»
17:45
В Минобороны показали кадры уничтожения украинской системы HIMARS у Красноармейска
17:36
Опасный? Специалист по химоружию раскрыл тайну белого порошка у разбившегося в Греции Ан-12
17:27
Более 1200 грузовиков застряли в очереди на российско-латвийской границе
17:20
Биатлонист Шипулин чудом спасся от гибели с Малиновским на Камчатке: ждал тот же маршрут

Сейчас читают

Жуткое подземелье: как выглядит заброшенный пункт ВСУ в одном из домов Лисичанска
Ссора ревнивого кубинца с возрастным любовником закончилась смертью в Москве
Стали известны жуткие подробности крушения вертолета Robinson на Камчатке
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год