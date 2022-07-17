Биатлонист Шипулин чудом спасся от гибели с Малиновским на Камчатке: ждал тот же маршрут

Известный спортсмен погиб при крушении вертолета. Вместе с ним скончались еще два человека.

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин рассказал, что должен был погибнуть, как и Игорь Малиновский, но его «спасла» непогода. В своем личном блоге спортсмен опубликовал пост, в котором признался: должен был лететь тем же маршрутом, что и Малиновский. Но поездка отменилась из-за неожиданно появившегося густого тумана.

Как рассказал Шипулин, его друг обожал вертолеты и его глаза буквально «загорались», когда речь заходила о полетах. В комментариях одна женщина поделилась судьбоносным воспоминанием. В 2017-м году Игорь Малиновский отмечал день рождения на соревнованиях в норвежском городе Холменколлене, и товарищи по биатлону даже «скидывались» имениннику на вертолет.

«Соболезную всем близким и родным Игоря. Мы тоже должны были лететь тем же маршрутом, что и Игорь. Но не полетели из-за тумана. Сегодня видел место крушения — все в обломках. Очень горько, когда уходят молодые», — написал спортсмен.

Фото: ВКонтакте / Антон Шипулин

О гибели 25-летнего Игоря Малиновского и двух пассажиров, находившихся с ним на борту вертолета Robinson, стало известно несколько часов назад. Управлял судном сам биатлонист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Игорь Малиновский мог напророчить собственную смерть. Как оказалось, недавно спортсмен ответил поклонникам, что теперь его можно увидеть «только в небе».