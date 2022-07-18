Украинские боевики обстреливают города из техники НАТО

Украинская армия активно использует натовское оружие — по городу Стаханов в ЛНР этой ночью выпустили две ракеты HIMARS. Данные о пострадавших и разрушениях сейчас уточняются.

Накануне их американских реактивных установок ВСУ атаковали Алчевск. В результате этого удара погиб руководитель организации «Пища жизни. Донбасс» и еще один волонтер…

Не прекращаются и обстрелы ДНР, там националисты также активно применяют артиллерию, поставленную западными странами. Кроме того, по жилым кварталам бьют из «Градов», разрушено множество домов, есть раненые.