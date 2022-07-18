Украинские боевики обстреливают города из техники НАТО
Жертвами «гуманитарной помощи» Запада становятся ни в чем не повинные мирные жители.
Фото, видео: www.globallookpress.com / U.S. Marines; 5-tv.ru
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Украинская армия активно использует натовское оружие — по городу Стаханов в ЛНР этой ночью выпустили две ракеты HIMARS. Данные о пострадавших и разрушениях сейчас уточняются.
Накануне их американских реактивных установок ВСУ атаковали Алчевск. В результате этого удара погиб руководитель организации «Пища жизни. Донбасс» и еще один волонтер…
Не прекращаются и обстрелы ДНР, там националисты также активно применяют артиллерию, поставленную западными странами. Кроме того, по жилым кварталам бьют из «Градов», разрушено множество домов, есть раненые.
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