Украинские боевики обстреливают города из техники НАТО

Жертвами «гуманитарной помощи» Запада становятся ни в чем не повинные мирные жители.

Фото, видео: www.globallookpress.com / U.S. Marines; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Украинская армия активно использует натовское оружие — по городу Стаханов в ЛНР этой ночью выпустили две ракеты HIMARS. Данные о пострадавших и разрушениях сейчас уточняются.

Накануне их американских реактивных установок ВСУ атаковали Алчевск. В результате этого удара погиб руководитель организации «Пища жизни. Донбасс» и еще один волонтер…

Не прекращаются и обстрелы ДНР, там националисты также активно применяют артиллерию, поставленную западными странами. Кроме того, по жилым кварталам бьют из «Градов», разрушено множество домов, есть раненые.

Тема:
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