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«Клоун и глупец»: зрители Fox News оценили визит Байдена в Саудовскую Аравию

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 154

Зрители телеканала Fox News назвали Байдена глупцом и клоуном после визита в Саудовскую Аравию

«Клоун и глупец»: зрители Fox News оценили визит Байдена в Саудовскую Аравию

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Американский лидер в преддверии выборов всеми силами пытается вернуть доверие граждан, однако об этом остается только мечтать.

Зрители телеканала Fox News оценили визит Джо Байдена в рамках своего ближневосточного турне в Королевство Саудовской Аравии. Подводя итоги встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, они назвали американского лидера клоуном и глупцом, который лишь позорит Америку.

«Джо Байден завершает еще одну катастрофическую неделю своего президентства, наполненную еще более причудливыми ошибками, еще более провальной политикой и еще более ужасающими экономическими данными», — отметил ведущий телеканала Шон Хэннити.

Запись телепередачи вскоре была выложена на YouTube, где высказаться могли все неравнодушные. Один из пользователей сети отметил, насколько Байден жалок в своих действиях, раз выпрашивает нефть у Саудовской Аравии после того, как обвинил Мухаммедома бена Салманома Аль Саудома в гибели журналиста Джамаля Хашукджи.

«Саудовцы смеялись над этим клоуном, как он смеет ставить в неловкое положение нашу великую страну, отправляясь туда выпрашивать нефть… Жалкий!» — написал интернет-пользователь.

Другой пользователь сети решил и вовсе обратиться к приближенным Байдена и попросил тех больше никогда не выпускать его из дома.

«Кто-нибудь, пожалуйста, не позволяйте этому глупцу когда-либо снова покидать свой дом, он (Байден. — Прим. ред.) является разрушительным коррумпированным позором для нашей страны», — добавляет еще один интернет-пользователь.

Многие сошлись во мнении — работа Байдена на посту президента Америки лишь ухудшает положение страны на мировой арене. Но, несмотря на низкий уровень рейтинга, за последние месяцы он упал до 34%, в 2024 году он намерен вновь баллотироваться. На тот момент ему должно исполниться 81 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена Джо Байдена оценила работу мужа на посту президента.

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