Архангельск погрузился в Средневековье — там встретили ладью с экипажем, который преодолел сотни километров по северу страны. Команда отправилась в такое непростое путешествие, чтобы лично погрузиться в эпоху древнерусских мореходов и пройти их путь. Своими впечатлениями они поделились с корреспондентом «Известий» Алексеем Корельским.

Позади у «Варыша», так называется это большая деревянная лодка, почти 700 километров по Северной Двине — из Великого Устюга до Архангельска судно добиралось почти месяц.

Путешествие — это историческая реконструкция. Поэтому каждый член экипажа на всем протяжении пути обязан соответствовать эпохе средневековой Руси. Но как оказалось, такой гардероб пришелся не всем по душе.

На ладье — полное погружение в эпоху XV–XVI веков. На борту запрещены любые гаджеты. Спальных мешков не найти — их заменили шкуры животных. И даже меню у экипажа было особое. Все это время питались мясом, крупами, горохом и чечевицей, которые готовили исключительно на костре.

Само судно строили исключительно по историческим чертежам, но часть материалов все же пришлось заменить в угоду надежности.

Самое важное в путешествии на старинном судне — это физическая выносливость команды. Большую часть времени ладья идет на веслах, длина каждого из которых четыре метра и грести порой приходится не один час. Но на деле идти под парусом оказалось куда труднее.

Построить старинное судно удалось на средства из фонда президентских грантов. В итоге получился проект «Великий водно-волоковый путь», который предполагает путешествия участников клуба на ладье по историческим маршрутам. Под парусом «Варыша» участники клуба реконструкции «Кречет» уже прошли более двух тысяч километров.

В будущем участники клуба «Кречет» планируют новый эксперимент — на ладье экипаж выйдет в открытое море.