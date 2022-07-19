Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Министр обороны ФРГ Ламбрехт: у бундесвера заканчиваются ресурсы для помощи Украине

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Страны Европы одна за другой отворачиваются от Украины, прекращая поставлять ей вооружение и припасы.

Министр обороны ФРГ Ламбрехт: у бундесвера заканчиваются ресурсы для помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Gregor Mayer

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

У немецкой армии заканчивается запас вооружений, который она может направить Украине в качестве военной помощи. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

«Мы больше не можем много отдавать из запасов Бундесвера, я скажу это очень четко, и мой коллега (министр обороны Украины Алексей Резников — Прим. ред.) тоже об этом знает», — цитирует заявление Ламбрехт Die Welt.

При этом Киев может рассчитывать на дальнейшую поддержку Берлина, заявила глава Минобороны ФРГ. Она напомнила о недавней поставке Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000.

На днях министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что кризис власти в стране не позволит продолжать поставки оружия на Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военная помощь Вашингтона Киеву может прекратиться в ближайшем будущем из-за проблем с контролем поставок.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
55.44
-1.12 56.45
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 19 июля

Последние новости

23:04
Борьба с пробками в Кронштадте: туристам запретили въезд в город
22:58
«Вылезла наружу»: внук Пугачевой пожаловался на тяжелое заболевание
22:31
Министр обороны ФРГ Ламбрехт: у бундесвера заканчиваются ресурсы для помощи Украине
22:11
Раскрыты тайны замка Пугачевой и Галкина: кто реальный хозяин шикарного дворца
22:00
Несоизмеримая мощь: в США заявили, что никакое оружие не поможет Украине победить РФ
21:47
Потеряла сознание, сломала ногу: незадолго до смерти Писанка упала на сцене

Сейчас читают

Эндокринолог Поляков назвал продукты, помогающие печени
Преступные приказы: зачем ВСУ велят крушить гражданские объекты перед бегством
Месяцы без секса: как без молодого мужа справляется с плотскими желаниями 73-летняя Пугачева
К каким зубным врачам нельзя ходить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год