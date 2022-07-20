В США раскрыли главный страх Зеленского перед Россией: это уже близко

Украинский лидер продолжает убеждать западных коллег вводить все больше антироссийских санкций. Те в свою очередь уже понимают — ограничительные меры отражаются лишь на их гражданах.

Президент Украины Владимир Зеленский больше всего боится и опасается холодов, ведь с наступлением зимы европейские страны могут пойти на уступки России. Такое мнение американского обозревателя Джейми Деттмер опубликовано в Politico.

В связи с этим некоторые европейские дипломаты в переговорах с украинским лидером убеждают его смягчить свою линию поведения, хотя он и требует от Европы вводить все больше антироссийских санкций.

«А в последние дни несколько европейских лидеров публично подчеркнули, что Украине не пойдет на пользу, если зимой и без того тяжелый энергетический кризис станет еще более жестоким», — отметил журналист.

Он пояснил, что с наступлением холодов возможны уступки Европы не только в вопросе санкций, но и поставок оружия на Украину. И Зеленскому стоит задуматься о возможном игнорировании европейских стран его просьб.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

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