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Названа дата панихиды по умершему Юре Шатунову

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 578

Панихида по Юрию Шатунову пройдет на Троекуровском кладбище в августе

Названа дата панихиды по умершему Юре Шатунову

Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

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Тема:
Умер Юра Шатунов

Организацией мероприятия займутся поклонники знаменитости.

Панихида на 40 дней после кончины легендарного исполнителя Юры Шатунова назначена на 1 августа. Об этом сообщил представитель певца Аркадий Кудряшов. Что касается организации траурного мероприятия, то ее на себя возьмут преданные фанаты артиста. Также известно, что ритуал пройдет на Троекуровском кладбище.

«Поклонники все организовывают. Панихида пройдет 1 августа в 10 утра», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что бывший лидер группы «Ласковый май» умер 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти оказался обширный инфаркт. Самочувствие артиста резко ухудшилось, он обратился к врачам, но тело не успели довезти до больницы, Шатунов скончался по дороге.

Одна часть его праха захоронена на Троекуровском кладбище, вторую семья звезды планирует развеять на озере в Германии, дабы исполнить последнюю волю кумира молодежи 90-х. На нем певец любил рыбачить и перед смертью хотел насладиться тишиной и природой в излюбленном месте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему к могиле Шатунова приставили охрану.

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