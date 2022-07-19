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Вечный сон под охраной: на могиле Юры Шатунова заметили странности

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 7 467

Опубликовано видео прохода охраны с могилы Юры Шатунова

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Тема:
Умер Юра Шатунов

Со дня неожиданной смерти солиста «Ласкового мая» прошло чуть меньше месяца.

К могиле Юры Шатунова приставили охрану. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с Троекуровского кладбища, на котором был похоронен солист группы «Ласковый май».

На них видно, как мужчина в камуфляже наблюдает за происходящим у могилы артиста. Само место захоронения утопает в белых цветах и игрушках от поклонников звезды, рядом стоят пришедшие почтить память певца. По информации ГБУ «Ритуал», причиной такого внимания охраны к могиле Шатунова является интенсивный поток желающих попрощаться с артистом.

Юра Шатунов скончался 23 июня. Причиной неожиданной смерти артиста стал инфаркт. Певец почувствовал себя плохо во время отдыха с друзьями за городом. Приятели звезды пытались спасти его, отвезли в ближайшую сельскую больницу. Оттуда врачи направили Шатунова с реанимационной бригадой в Москву, однако спасти артиста не успели.

Солиста «Ласкового мая» кремировали. Урна с частью его праха была захоронена на Троекуровском кладбище. Другая часть будет развеяна в Германии, в одном из любимых мест артиста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты повеселились на могиле Шатунова.

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