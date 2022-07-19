Вечный сон под охраной: на могиле Юры Шатунова заметили странности
Опубликовано видео прохода охраны с могилы Юры Шатунова
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Со дня неожиданной смерти солиста «Ласкового мая» прошло чуть меньше месяца.
К могиле Юры Шатунова приставили охрану. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с Троекуровского кладбища, на котором был похоронен солист группы «Ласковый май».
На них видно, как мужчина в камуфляже наблюдает за происходящим у могилы артиста. Само место захоронения утопает в белых цветах и игрушках от поклонников звезды, рядом стоят пришедшие почтить память певца. По информации ГБУ «Ритуал», причиной такого внимания охраны к могиле Шатунова является интенсивный поток желающих попрощаться с артистом.
Юра Шатунов скончался 23 июня. Причиной неожиданной смерти артиста стал инфаркт. Певец почувствовал себя плохо во время отдыха с друзьями за городом. Приятели звезды пытались спасти его, отвезли в ближайшую сельскую больницу. Оттуда врачи направили Шатунова с реанимационной бригадой в Москву, однако спасти артиста не успели.
Солиста «Ласкового мая» кремировали. Урна с частью его праха была захоронена на Троекуровском кладбище. Другая часть будет развеяна в Германии, в одном из любимых мест артиста.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты повеселились на могиле Шатунова.
- 19 июл
- Они бросаются на крест: к могиле Шатунова приставили дополнительную охрану
- 17 июл
- «Это, конечно, треш!» — Гулькина в шоке от «дискотеки» фанатов на могиле Шатунова
- 15 июл
- Как две капли воды: у Юры Шатунова нашлась родная сестра
- 14 июл
- На кладбище как на праздник: фанаты повеселились на могиле Шатунова
- 13 июл
- Алибасов сообщил о двух ошибках всей его жизни: «Пацан из-подворотни»
- 11 июл
- Успенская одним словом назвала Разина, который пел под фонограмму Шатунова
- 10 июл
- Список крайних все шире: Разин обвинил крестного Шатунова в его смерти
- 8 июл
- Никас Сафронов предложил идею для памятника Юре Шатунову
- 8 июл
- «Юра любил»: семья Шатунова вернулась в ФРГ, чтобы исполнить последнюю волю певца
- 7 июл
- Разин заявил, что никогда не подавал в суд на Шатунова: «Адвокаты довели его до смерти!»
Читайте также
46%
-1.12 56.45
-0.70
Нашли ошибку?