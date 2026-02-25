Секс по расписанию: любовницу многодетного отца оштрафовали на 200 тысяч долларов

В Тайване любовницу многодетного отца оштрафовали на 200 тысяч долларов

В Тайване судебные органы обязали местную жительницу выплатить денежную компенсацию законной супруге своего любовника в размере 200 тысяч тайваньских долларов (около 490 тысяч рублей) из-за раскрытой измены. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел в семье, где пара прожила в официальном браке более 23 лет и воспитывала троих детей, однако в 2024 году мужчина завел роман на стороне. Выяснилось, что неверный муж не только передал новой пассии ключи от квартиры, но и вел детальный учет их близости. В течение четырех месяцев он 24 раза вступал в интимную связь с любовницей, отмечая каждое свидание в персональном календаре и даже выставляя оценки за проведенное время.

Разоблачение произошло после того, как обманутая жена обнаружила документальные подтверждения предательства. Первоначально женщина пыталась решить вопрос мирным путем, предложив сопернице выплатить компенсацию без привлечения властей. Однако любовница ответила отказом и в заносчивой форме посоветовала супруге подавать иск в судебные инстанции.

В ходе громкого процесса в качестве неоспоримых доказательств были представлены записи календаря, тайно сделанный аудиофайл разговора с ответчицей, а также провокационная запись беседы пары непосредственно во время полового акта.

Несмотря на попытки ответчицы убедить судей в том, что ее связывали с мужчиной исключительно дружеские отношения, под весом неопровержимых улик сам изменник сознался как минимум в десяти эпизодах близости. Суд признал женщину виновной в нарушении семейных прав истицы, подчеркнув, что она осознанно вступала в связь с мужчиной, зная о его официальном семейном статусе. В итоге виновнице придется понести серьезные финансовые потери за разрушение чужого брака.

