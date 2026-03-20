Сидела в соседней комнате: муж тайваньской актрисы завел роман с ее матерью

Mothershiр: муж тайваньской актрисы завел роман с ее матерью

Тайваньская актриса Цзян Пин публично раскрыла подробности измены своего супруга, который вступил в интимную связь с ее родной матерью. Об этом сообщило издание Mothership.

Знаменитость приняла решение поделиться этой болезненной историей спустя много лет после инцидента. Она захотела пролить свет на истинные причины краха своего брака.

Пин вышла замуж в возрасте 21 года за мужчину, который работал сценаристом и был старше нее на 12 лет.

Проблемы начались после семи лет совместной жизни, когда муж начал проявлять агрессию и открыто заявил о потере интереса к супруге. В итоге женщина узнала о его неверности.

Мужчина не только подтвердил наличие любовницы, но и цинично подчеркнул, что его связывают отношения с тещей.

«Я могу позаботиться о вас двоих, сразу и о матери, и о дочери», — заявил он тогда жене.

По словам актрисы, предательство происходило буквально у нее под носом. Пока она находилась в соседней комнате и кормила маленького сына, ее супруг и мать предавались утехам в той же квартире.

Когда Цзян попыталась получить объяснения от матери, та отказалась идти на контакт и просто захлопнула дверь перед дочерью, фактически выставив ее из своей жизни.

Сейчас, спустя 20 лет после официального развода, ситуация в семье остается крайне напряженной.

Пин поделилась, что ее бывший избранник так и не выразил раскаяния и даже пытался переложить всю ответственность на тещу. Он заявлял, что именно она выступила инициатором и соблазнила его.

После произошедшего актриса полностью прекратила общение с матерью. Отец знаменитости узнал о позорном поведении своей супруги гораздо позже. Это известие, по словам дочери, нанесло ему тяжелую психологическую травму и разбило сердце.

При этом сама актриса старается оставить прошлое позади, несмотря на перенесенное унижение.

