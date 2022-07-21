Российский газ снова поступает в ФРГ по «Северному потоку»

Технические работы на трубопроводе закончились.

Газ из России вновь начал поступать в Германию по «Северному потоку» после окончания технических работ на трубопроводе. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя компании — оператора Nord Stream AG.

«Газ снова течет (по трубопроводу — Прим. ред)», — приводит агентство его слова.

Ранее жители Германии потребовали правительство обеспечить страну энергической безопасностью и запустить газопровод «Северный поток — 2». Они высказались после заявления российского лидера Владимира Путина о том, что заморозка газопровода произошла из-за отказа Берлина выдавать сертификат. В том числе немцы отметили бессмысленность вводимых Западом антироссийских санкций, ведь Москва не понесет потерь из-за большого количества потребителей в Азии.

Стоит отметить, что сам Евросоюз решил попробовать провести эту зиму без российского газа. Теперь Еврокомиссия разрабатывает план по экономии энергии, в котором предполагается отопление общественных мест уровнем тепла в всего 19 градусов.

Эксперты уже спрогнозировали ближайшие социальные потрясения и кризисные условия в Европе. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Запад замерзает из-за своих же санкций.