Пусть танцуют: Ольга Зарубина не против дискотек на могиле Шатунова
Звезде «Ласкового мая» понравилась бы шумиха на кладбище, считает звезда.
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
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Российская певица Ольга Зарубина высказалась за организацию дискотек на могиле Юрия Шатунова. То, что на месте упокоения звезды «Ласкового мая» фанаты включают музыку и чуть ли не пускаются в пляс, бывшая супруга Александра Малинина считает нормальным. Юре бы увиденное понравилось, не сомневается она.
«Если бы они хулиганили — портили бы крест, ограждение или делали еще что-то противозаконное, то тогда — да, нужно было бы принимать меры. Но они же не хулиганят: просто поют и танцуют рядом с могилой. Это совершенно нормально! Это же люди, которые фанатели от него. Он для них — идол, икона, кумир. Они приехали издалека, чтобы проститься с Юрием. И если они не делают никаких противозаконных действий, то почему же не разрешить им и танцевать?» — цитирует Зарубину издание «PRO звезд».
Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» добавила, что людям нужно дать свободу на могиле Шатунова. Он бы понял, что не зря прожил свою жизнь.
«Разгонять людей нельзя — нужно дать им свободу и разрешить слушать песни Юры, танцевать. Я думаю, что и сам Шатунов это бы разрешил. Он был бы доволен, видя, что не зря прожил жизнь. Что у него осталось много поклонников, которые и после его ухода о нем не забывают», — добавила артистка.
Юрий Шатунов скончался 23 июня от сердечного приступа. Прах звезды, по его желанию, частично развеяли в Германии и частично захоронили в Москве, на Троекуровском кладбище. Примерно через год семья артиста планирует установить на его могиле памятник и даже объявила конкурс на лучший эскиз.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на могиле Юрия Шатунова происходят небывалые вещи. Фанаты артиста никак не могут смириться с его кончиной и порой очень громко оплакивают звезду. Иногда доходит до того, что некоторые делают это прямо под песни «Ласкового мая» — громко, вслух, навзрыд.
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