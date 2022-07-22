Безруков, Машков и Хирург оказались в новом списке антироссийских санкций ЕС

Очередной пакет ограничений включает также запрет «на прямой и косвенный импорт», покупку или передачу золота — второго после энергоресурсов источника прибыли РФ.

Евросоюз ввел очередной пакет санкций против России и опубликовал соответствующий документ в своем официальном журнале. Прежде пресс-служба ЕС отмечала, что новый список ограничений включает запрет «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Кроме того, в нем оказались 57 физических лиц и структур РФ.

Под европейские санкции попали и отечественные знаменитости. Среди них артисты Сергей Безруков и Владимир Машков, а также президент мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов. Все его байкерское братство, к слову, ЕС также «запретил».

«Александр Залдостанов, имеющий тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, является известным общественным деятелем и ключевым сторонником российского правительства, активно поддерживающим русское государство, пропагандирующим его через публичное отрицание права Украины на государственность и призывающим к ее «денацификации“», — сказано в документе.

В перечне фигурируют мэр Москвы Сергей Собянин, депутаты Госдумы, братья Шарип и Адам Делимхановы, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал-полковник Виктор Стригунов и ряд его коллег. В списке также числится мэр Херсона Александр Кобец — в документе ЕС к должности приставлена формулировка «так называемый» и другие чиновники, занявшие свои посты после освобождения территорий в Донбассе и на Украине.

Под ограничения попали советник главы «оккупированного» Крыма Олег Крючков, первый замглавы ФСБ Сергей Королев, полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, бизнесмен Андрей Козицын, сын главы Ростеха Сергея Чемезова (тезка) и ряд крупный региональных чиновников. Также ограничения введены против движения «Юнармия», Сбербанка, Россотрудничества, фонда «Русский мир», фонда общественной дипломатии Горчакова и научно-производственного

объединения «Квант».

Запад атаковал Москву санкциями после начала спецоперации РФ на Украине. Она продолжается с 24 февраля, главными целями Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию киевского режима, а также защиту от восьмилетнего гнета, «геноцида и издевательств» мирного населения Донбасса.

Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к России за помощью после очередного обострения на границах с Украиной и серии обстрелов со стороны ВСУ, в том числе с использованием тяжелой артиллерии. США и их союзники с первого дня спецоперации объявили Кремлю беспрецедентную экономическую войну, они также регулярно поставляют Киеву вооружение. Некоторые из этих снарядов уже «прилетали» на территорию РФ.

Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций 21 июля. Он вступает в силу сразу после публикации официальных документов. Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС снял ограничения на поставки в Россию некоторых товаров для авиаотрасли.