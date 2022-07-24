Похоронили и забыли: могилу экс-супруга Пугачевой Стефановича забросили родные
Родственники бывшего мужа Пугачевой Стефановича перестали следить за его могилой
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
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Поклонники знаменитого режиссера подозревают, что здесь не убирались с момента его похорон.
Родственники бывшего супруга Аллы Пугачевой Александра Стефановича перестали ухаживать за его могилой. Через год после смерти кинорежиссера и сценариста она выглядит заброшенной, хоть и расположена на актерской аллее Троекуровского кладбища.
Как рассказывает «Экспресс Газета», территория, где покоится бывший супруг Пугачевой, заросла травой, а венки там не убирали со дня похорон. Кроме того, на могиле даже нет фотографии сценариста, и чтобы найти ее, нужно внимательно присматриваться к табличкам.
«Я слышала, что родственники его живут за границей. Некому, видать, следить за могилкой. Детей не было, а остальные — все равно что чужие люди. Наследство дядюшки получили и забыли. Хотя можно было бы заплатить за обслуживание захоронения, работники кладбища убирались бы», — поделилась ранее с изданием одна из поклонниц знаменитости.
Александр Стефанович и Алла Пугачева были женаты с 1977 по 1981 годы. Именно Стефанович работал над созданием сценического образа артистки и позже уверял, что ему певица обязана своей популярностью. За свою жизнь он написал более 70 сценариев. В соавторстве с Сергеем Михалковым снял фильмы «Пена» и «Дорогой мальчик». Также в числе его работ картины «Душа», «Начни сначала», «Кураж».
Не стало режиссера 13 июля 2021 года. Он скончался из-за последствий коронавируса. Знаменитости было 77 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему могилу советской актрисы Натальи Крачковской сравняли с землей и убрали оттуда крест.
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