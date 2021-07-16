Кинорежиссера Александра Стефановича похоронили на Троекуровском кладбище
Заслуженный деятель искусств РФ, режиссер и сценарист скончался 13 июля на 77-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.
Фото: 5-tv.ru
Заслуженного деятеля искусств РФ, режиссера и сценариста Александра Стефановича похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом журналистам сообщил друг режиссера, сын народного художника РФ Никаса Сафронова — пианист Лука Затравкин-Сафронов.
Церемония прощания со Стефановичем состоялась в московском Доме кино. Проводить его в последний путь пришли председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, исполнительный директор музея-театра «Булгаковский Дом» Наталья Склярова, Никас Сафронов с сыном и другие.
Последние дни Стефанович провел в больнице имени Бахрушиных. Режиссер был госпитализирован с обширным поражением легких. Сам режиссер, обращаясь к журналистам, заявлял, что перенес рядовое ОРЗ, но позже выяснилось, что причиной его попадания в клинику все же стал коронавирус. Стефановича не стало 13 июля, ему было 76 лет.
«Александра Стефановича похоронили», — сказал Лука Затравкин в интервью ТАСС.
Кинодеятель родился 13 декабря 1944 года. За свою творческую жизнь он создал более 70 сценариев, многие годы отдал работе на киностудии «Мосфильм», также был главным редактором журнала «Собственник» и фотографом. Широкий зритель знает его по картинам «Душа», «Начни сначала», «Кураж», а также «Пена» и «Дорогой мальчик» — продукты соавторства с Сергеем Михалковым.
С 1977 по 1981 год был женат на Алле Пугачевой. Знаменитости расстались не на доброй ноте и многие годы периодически упоминали друг друга в прессе — зачастую негативно. Именно Стефанович, по его собственному убеждению, сделал из певицы Примадонну. Сама исполнительница категорически не соглашалась с этим мнением.
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