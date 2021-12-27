Стал папой после смерти? Экс-возлюбленная Стефановича родила и сделала ДНК-тест

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 051

ДНК-тест опроверг рождение ребенка у Александра Стефановича после смерти режиссера

Стал папой после смерти? Экс-возлюбленная Стефановича родила и сделала ДНК-тест

Фото: ТАСС / Машков Юрий

Тема:
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Вниманием женщин бывший муж Аллы Пугачевой никогда не был обделен и увлечений у него было немало.

Режиссер Александр Стефанович скончался летом этого года от последствий коронавирусной инфекции. Бывший муж Аллы Пугачевой после развода с Примадонной так и не женился вновь, и не обзавелся детьми. Однако вскоре после смерти кинодеятеля одна за другой стали объявляться экс-возлюбленные знаменитости, некоторые из которых утверждали, что подарили ему наследников.

Так, в конце осени в ток-шоу на телевидении пришла Ева Калина, называющая себя гражданской женой режиссера. Девушка была на последних месяцах беременности. Она утверждала, что отец будущего ребенка – Стефанович.

При этом еще до смерти кинодеятеля Калина познакомилась с другим мужчиной, который впоследствии стал ее официальным мужем.

После того, как в начале декабря малыш появился на свет, бывшая избранница режиссера дала ему отчество и фамилию своего супруга, однако ДНК-тест все же было решено провести. Разумеется, под пристальным вниманием телезрителей. 

Для этой процедуры в качестве биоматериала Стефановича взяли его свитер. Однако вскоре выяснилось, что никаких следов режиссера на одежде не осталось. Тогда специалисты провели анализ с данными мужа Евы, который в итоге и оказался настоящим отцом ребенка.

Режиссер Александр Стефанович был официально женат дважды. Его первой женой была актриса Наталия Богунова. Они прожили вместе шесть лет, но в 1974-м все закончилось разводом. Второй супругой режиссера стала Алла Пугачева. Об этих отношениях Стефанович рассказывает в своей автобиографической книге «Кураж». По мотивам романа в 2014 году был снят одноименный телесериал.

Стефановия и Пугачева развелись в 1981-м году и до конца своих дней экс-супруг певицы оставался холостяком, по крайней мере, по паспорту.

При этом вниманием женщин режиссер никогда не был обделен и увлечений у его было немало. Известно, что в гражданском браке с кинодеятелем в разные годы жили вице-мисс Вселенная Юлия Лемигова и известная в 80-х топ-модель Алла Мочернюк.

Последней любовью мэтра называла после его кончины девушка по имени Ангелина и была готова побороться за наследство режиссера в виде трехэтажного коттеджа, в обустройстве которого она, по ее словам, принимала непосредственное участие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Алла Пугачева не пришла на похороны экс-супруга Александра Стефановича.

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