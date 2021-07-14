Вечная «холодная война»: придет ли Пугачева на похороны экс-супруга Стефановича?
Примадонна российской эстрады до сих пор не комментировала смерть режиссера. Неужели ей все равно?
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Вечером 13 июля ушел из жизни второй супруг певицы Аллы Пугачевой — режиссер Александр Стефанович. Отношения у селебрити в последние годы были натянутыми: творец заявлял, что подарил звезде «путь к славе», она же над ним только посмеивалась.
До сих пор артистка не комментировала уход бывшего мужа из жизни. Фанаты предполагают, что Примадонне российской эстрады безразлична судьба экс-возлюбленного. Многие опасаются, что даже на похороны режиссера певица не придет. Близкий друг Пугачевой — гитарист группы «Рецитал» Александр Левшин поделился своим мнением на этот счет.
Музыкант признался, что трагическая новость его очень опечалила. Он одинаково хорошо относился и к Алле Борисовне, и к Александру Борисовичу. Но тот факт, что после развода певица и слышать ничего не хотела о Стефановиче, нельзя забыть.
«Думаю, что не придет. Ей нечего сказать. Считаю, что их конфликт надо было разрешить при жизни. Но это мое мнение. Стефанович ей не враг был, а наоборот, помощник в ее карьере. Это надо было учитывать. А теперь уже поздно», — цитирует Левшина MK.RU.
URA.RU напоминает, что Александр Стефанович умер от тяжелых последствий коронавирусной инфекции. Его госпитализировали с 50-процентным поражением легких. Врачи пытались стабилизировать состояние творца, но усилия оказались тщетными. Режиссер скончался в возрасте 76 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему на самом деле Алла Пугачева вышла замуж за Александра Стефановича.
- 14 июл
- Какое наследство и кому оставил режиссер Александр Стефанович?
- 14 июл
- Как Пугачева отреагировала на смерть своего второго мужа Стефановича?
- 14 июл
- «Зачем?!» — третий муж Пугачевой отказался идти на похороны умершего от COVID Стефановича
- 14 июл
- Почему Пугачева развелась с режиссером Стефановичем, который сделал ее звездой?
- 13 июл
- «Он предчувствовал»: Сафронов рассказал о последних днях жизни экс-мужа Пугачевой
- 13 июл
- Умер бывший муж Аллы Пугачевой — кинорежиссер Александр Стефанович
Читайте также
73%
0.06 87.39
-0.39
Нашли ошибку?