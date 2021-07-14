Вечная «холодная война»: придет ли Пугачева на похороны экс-супруга Стефановича?

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Виктория Андреева
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Примадонна российской эстрады до сих пор не комментировала смерть режиссера. Неужели ей все равно?

Вечная «холодная война»: придет ли Пугачева на похороны экс-супруга Стефановича?

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умер бывший муж Аллы Пугачевой

Вечером 13 июля ушел из жизни второй супруг певицы Аллы Пугачевой — режиссер Александр Стефанович. Отношения у селебрити в последние годы были натянутыми: творец заявлял, что подарил звезде «путь к славе», она же над ним только посмеивалась.

До сих пор артистка не комментировала уход бывшего мужа из жизни. Фанаты предполагают, что Примадонне российской эстрады безразлична судьба экс-возлюбленного. Многие опасаются, что даже на похороны режиссера певица не придет. Близкий друг Пугачевой — гитарист группы «Рецитал» Александр Левшин поделился своим мнением на этот счет.

Музыкант признался, что трагическая новость его очень опечалила. Он одинаково хорошо относился и к Алле Борисовне, и к Александру Борисовичу. Но тот факт, что после развода певица и слышать ничего не хотела о Стефановиче, нельзя забыть.

«Думаю, что не придет. Ей нечего сказать. Считаю, что их конфликт надо было разрешить при жизни. Но это мое мнение. Стефанович ей не враг был, а наоборот, помощник в ее карьере. Это надо было учитывать. А теперь уже поздно», — цитирует Левшина MK.RU.

www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

URA.RU напоминает, что Александр Стефанович умер от тяжелых последствий коронавирусной инфекции. Его госпитализировали с 50-процентным поражением легких. Врачи пытались стабилизировать состояние творца, но усилия оказались тщетными. Режиссер скончался в возрасте 76 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему на самом деле Алла Пугачева вышла замуж за Александра Стефановича.

Тема:
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