Женились ради прописки? Три интересных факта о браке Пугачевой и Стефановича

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Оксана Тарасова
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Заслуженный деятель искусств РФ и второй супруг Примадонны скончался на 77-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

Женились ради прописки? Три интересных факта о браке Пугачевой и Стефановича

Фото: Kino-teatr.ru

Тема:
Умер бывший муж Аллы Пугачевой

Правда ли, что покойный режиссер Александр Стефанович и его некогда жена Алла Пугачева пошли в ЗАГС ради прописки? Действительно ли он сделал из певицы Примадонну? Многочисленные слухи — вечные спутники жизни знаменитой исполнительницы. Доподлинно известно, пожалуй, только то, что после расставания знаменитости многие годы не общались. Даже известие о смерти экс-супруга Алла Борисовна до сих пор не прокомментировала. Зато журналисты со смаком вспоминают самые любопытные факты из их совместной жизни по сей день. 

Стефановича и Пугачеву познакомил Дербенев

По словам самого Александра Стефановича, именно поэт-песенник Леонид Дербенев свел его со второй супругой (первой была звезда фильма «Большая перемена» Наталия Богунова. — Прим. ред.). Началось все с просьбы помочь начинающей исполнительнице с продвижением в карьере. Режиссер согласился. А познакомившись с Пугачевой, был пленен и тут же позвал в ресторан. На первом свидании Стефанович попросил певицу оставить ему автограф — вдруг когда-нибудь она станет знаменитой…

Пугачева и Стефанович поженились ради прописки в Москве

Как рассказывала Алла Пугачева телеведущему Дмитрию Борисову, в ЗАГС ее и Стефановича привели не горячие чувства (к тому же оба шли туда во второй раз), а нужда. У режиссера не было столичной прописки. Сам бывший муж Примадонны настаивал, что был влюблен, обижался на слова Пугачевой и даже говорил, что Кристина Орбакайте называла его папой. Но Алла Борисовна уверяла, что он приукрашивает действительность.

«Поскольку он знал, что этот брак фиктивный и надо обязательно три года прожить в Москве, чтобы получить прописку московскую, он прекрасно понимал — не хватало еще, чтобы его звали папой. Он говорил Кристине: «Никогда не называй меня папой, а называй Алекс“», — заявляла певица.

«Война» в СМИ: кто кого сделал звездой?

Александр Стефанович с упоением говорил о бывшей жене при любом удобном случае, каждый раз напоминая, что именно он привел ее к славе: выбрал имидж, стиль песен, сценическую историю, образ — одним словом, все. Но Пугачева была с ним в корне не согласна. Она даже обращалась к нему с телеэкрана с просьбой оставить в покое, жить собственной жизнью и не приписывать чужих заслуг. Примадонна тогда напомнила Стефановичу, что к 1977 году, когда он якобы сделал из нее звезду, она уже спела легендарного «Арлекино». Алла Борисовна предположила, что ни на чем более, кроме ее имени, экс-супруг заработать не может, вот и продолжает «придумывать легенды», пишет «АиФ».

Ранее 5-tv.ru выяснял, придет ли Алла Пугачева на похороны Александра Стефановича.

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