Видео: В Москве прощаются с бывшим мужем Пугачевой Александром Стефановичем

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 264

Знаменитый российский режиссер Александр Стефанович скончался 13 июля в возрасте 76 лет. Прощальная церемония была организована в Доме кино.

Фото, видео: ТАСС / Машков Юрий; 5-tv.ru

Тема:
Умер бывший муж Аллы Пугачевой Эпидемия коронавируса

Прощальная церемония с известным российским режиссером и сценаристом Александром Стефановичем проходит в эти минуты в московском Доме кино. Знаменитый деятель культуры, бывший муж певицы Аллы Пугачевой скончался 13 июля на 77-м году жизни.

Последние дни Александр Стефанович провел в больнице имени Бахрушиных. Он был госпитализирован с обширным поражением легких как последствием COVID-19. Сам режиссер в обращении к журналистам заявлял, что у это рядовое ОРЗ, но позже выяснилось, что его все же сломил коронавирус.

Ранее стало известно о смерти 70-летнего актера, музыканта и культовой личности Петра Мамонова. Основатель группы «Звуки Му» скончался в больнице в Коммунарке, куда его экстренно госпитализировали с диагностированным коронавирусом. Перед смертью он в течение 15 суток пребывал в состоянии искусственной комы.

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Умер бывший муж Аллы Пугачевой
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Умер бывший муж Аллы Пугачевой — кинорежиссер Александр Стефанович

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