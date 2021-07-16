Видео: В Москве прощаются с бывшим мужем Пугачевой Александром Стефановичем
Знаменитый российский режиссер Александр Стефанович скончался 13 июля в возрасте 76 лет. Прощальная церемония была организована в Доме кино.
Фото, видео: ТАСС / Машков Юрий; 5-tv.ru
Прощальная церемония с известным российским режиссером и сценаристом Александром Стефановичем проходит в эти минуты в московском Доме кино. Знаменитый деятель культуры, бывший муж певицы Аллы Пугачевой скончался 13 июля на 77-м году жизни.
Последние дни Александр Стефанович провел в больнице имени Бахрушиных. Он был госпитализирован с обширным поражением легких как последствием COVID-19. Сам режиссер в обращении к журналистам заявлял, что у это рядовое ОРЗ, но позже выяснилось, что его все же сломил коронавирус.
Ранее стало известно о смерти 70-летнего актера, музыканта и культовой личности Петра Мамонова. Основатель группы «Звуки Му» скончался в больнице в Коммунарке, куда его экстренно госпитализировали с диагностированным коронавирусом. Перед смертью он в течение 15 суток пребывал в состоянии искусственной комы.
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