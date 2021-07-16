Алла Пугачева не пришла на похороны экс-супруга Александра Стефановича

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 3 859

В течение многих лет после расставания, знаменитости «воевали»: режиссер утверждал, что сделал из певицы Примадонну, та — отрицала сей факт и обвиняла его во лжи.

Алла Пугачева не пришла на похороны экс-супруга Александра Стефановича

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Алла Пугачева не пришла на похороны заслуженного деятеля искусств РФ, кинорежиссера и сценариста Александра Стефановича. С 1977 по 1980 год он был мужем певицы и активно, как сам утверждал, помогал ей раскручиваться.

Последние дни Стефанович провел в больнице имени Бахрушиных. Режиссер был госпитализирован с обширным поражением легких как последствием коронавирусной инфекции. Сам режиссер в обращении к журналистам заявлял, что у это рядовое ОРЗ, но позже выяснилось, что его все же сломил COVID-19. Стефановича не стало на 77-м году жизни. Прощание состоялось сегодня в московском Доме кино.

Как известно, конфликт между Стефановичем и его бывшей супругой длился многие годы. Режиссер при жизни всегда именовал себя «создателем» Аллы Пугачевой. Он считал, что певица обязана ему и признанием, и богатством, и даже стройностью. А кто, вы думаете, контролировал вес Примадонны? Но звезда российской эстрады была с ним в корне не согласна. По ее мнению, она уже была состоявшейся исполнительницей, спевшей легендарного и любимого всем Союзом «Арлекина», когда познакомилась со Стефановичем.

Фото, видео: 5-tv.ru

Пугачева, отвечая на регулярные выпады экс-супруга в прессе, публично просила его оставить ее в покое и не придумывать «легенд». Она также отмечала, что стала законной женой режиссера не по большой любви, а потому что ему нужна была Московская прописка.

На заявление Стефановича, что он якобы заменил отца Кристине Орбакайте, Алла Борисовна напоминала: зная, что брак фиктивный, режиссер не приближал падчерицу и просил называть его Алексом. Но неужели даже смерть когда-то близкого человека не пробудила в Примадонне добрые воспоминания? Ответа нет — только стоическое молчание Примадонны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое наследство и кому оставил режиссер Александр Стефанович.

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