Синоптик Евгений Тишковец не ожидает в Москве 40-градусной жары

Эксперт «Фобос»: в августе экстремальной жары в Москве не будет

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Эксперт отметил, что рекордная жара в столице была в 2010 году. Повторения такого сценария не ожидается.

Вероятность, что в Москве наступит 40-градусная жара, — нулевая. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Что касается вероятности 40-градусной жары в Москве, то она нулевая. У нас рекорд принадлежит самому жаркому лету 2010 года — для июля это плюс 38,2 градуса», — пояснил эксперт РИА Новости.

По его словам, конец июля и август будут теплыми. Температура может быть повышена и уклоняться от нормы, но экстремального зноя, охватившего Европу, не прогнозируется. До этого, синоптик оценивал вероятность возвращения жары в столицу. Тогда он отмечал, что погодные условия ближе, скорее, к похолоданию, нежели к зною. Также он не исключил, что температура до конца лета может держаться на отметке в 30 градусов.

При сильной жаре гражданам рекомендуется носить преимущественно светлую одежду и головные уборы во избежание получения теплового удара. Кроме того, необходимо употреблять достаточное количество жидкости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что москвичам пообещали жаркий и засушливый июль.

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