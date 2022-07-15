Синоптик оценил перспективы возвращения жары в Москву
Синоптик Тишковец сообщил, что в Москве температура воздуха будет в районе 20-ти градусов
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
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Метеоролог не исключил до конца лета 30-ти градусной жары.
В ближайшее время в столице ожидается прохладная погода, возвращение жары пока не планируется. Об этом сообщает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Я не вижу пока никаких перспектив по возвращению жары, с каждым днем мы сваливаемся в не экстремальное, но похолодание. Завтра единственный денек комфортный — плюс 20-25 градусов, солнечный и преимущественно без осадков, а потом, с воскресенья и на следующей неделе, ожидаются короткие дожди с вероятностью грозы и похолодание», — сказал Тишковец.
По словам синоптика, на грядущей неделе в Москве будет около 20 градусов. Прогнозируется ежедневное сбрасывание по градусу, максимум будет в районе 20 градусов. Наступает сырая и прохладная погода.
При этом он не исключил возможной 30-ти градусной жары до конца лета.
«Это уже будем смотреть на перспективу, что будет в августе или в самом конце июля, но пока так», — цитирует эксперта агентство городских новостей «Москва».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что несмотря на ухудшение погоды в Москве, с 15 июля синоптики обещают «бархатный сезон».
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