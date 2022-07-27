В Кремле положительно оценили изменения в позиции ЕС по Калининграду

Разблокировка транзита российских грузов через Литву — позитивный опыт, достигнутый путем переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эта ситуация, которая возникла вокруг Калининграда, для России является жизненно важной. И в данном случае, наверно, позитивно то, что сами европейцы поняли, насколько это жизненно важно для России и насколько неприменимы их решения в контексте Калининграда», — отметил Песков.

Он добавил, что поведение Литвы можно расценивать как ростки здравого смысла, которые и дальше будут прорастать.

В экономической изоляции самый западный регион России Калининград оказался в середине июня. Из-за санкций литовские власти перекрыли транспортировку грузов. Под запрет попали стройматериалы, нефтепродукты, цемент, элитный алкоголь и другие товары. Но ситуацию удалось разрешить. Накануне в город смогли въехать первые 60 вагонов с цементом.

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